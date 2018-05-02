Не виртуальное убийство. Виноваты ли игры в жестокой расправе над студенткой?

Вчера стало известно о жестоком убийстве в Москве 21-летней студентки РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. По камерам видеонаблюдения оперативники в течение нескольких часов нашли подозреваемого, которым оказался 15-летний подросток, проживающий по соседству. Вечером он отпросился у родителей якобы на прогулку, но на самом деле вышел на улицу с ножом, уже планируя нападение.

Преступник увидел, как девушка снимала деньги у уличного банкомата, затем пошёл за ней и напал. После того как он нанёс своей жертве более десяти ударов в область груди, шеи и головы, тинейджер собрался забрать деньги, но ему помешал прохожий. Прибывшие на место правоохранители допросили свидетеля и по горячим следам вычислили подозреваемого в убийстве.

Как рассказал на допросе сам подросток, он пытался воспроизвести сюжет компьютерной игры. Сетевые сражения в PUBG и других "бродилках-стрелялках" — главное увлечение предполагаемого убийцы. Своими победами в онлайн-играх подросток хвастался в соцсетях, сообщает телеграм-канал Mash. По словам шокированных родителей, их сын никогда на учёте в полиции не состоял и психических заболеваний не имеет.

Убитая Дарья Евдокимова. Фото: © соцсети

Это далеко не первое преступление, так или иначе связанное с компьютерными играми.

11 января прошлого года в Уфе 16-летний студент зашёл в магазин "Монетка". Нет, не за покупками, он шёл целенаправленно убивать. Когда 23-летняя девушка-менеджер раскладывала товары, парень выскочил из-за угла и нанёс ей два удара ножом в живот. Девушка пыталась убежать, но подросток бросился за ней. Остановила его 59-летняя кассирша, которой подросток также нанёс удары. Говоря о мотивах своего поступка на допросе, молодой человек отметил, что хотел "посмотреть, как люди умирают". Отвечая на вопрос, почему не стал нападать на прохожих, а пошёл в магазин, он пояснил — верхняя одежда смягчила бы удар. Парень любил компьютерные игры, причём предпочтение отдавал разным "стрелялкам".

В 2015 году в Челябинской области школьник набросился с ножом на родителей, которые пытались запретить ему играть в World Of Warcraft. Сначала 15-летний подросток напал на мать и несколько раз ударил её ножом. От полученных ранений женщина скончалась. Когда домой вернулся отец парня, школьник напал и на него. Мужчина получил серьёзные ранения, но выжил. В этом случае родители заметили зависимость слишком поздно, и, когда решили радикальным образом решить проблему, случилась трагедия.

Если где-нибудь в мире происходит очередное убийство, в котором особенно замешан подросток, тут же появляются сообщения, что преступник был игроманом

Фото: © Pixabay

А общество тут же делится на два крайних крыла.

Первые с пеной у рта доказывают, что игры — "абсолютное зло" и лучше как можно скорее их запретить. Вывод "поиграл в шутер — пошёл на улицу убивать" выстраивается просто. Достаточно вспомнить трагедию в школе "Колумбайн" в 1999 году, стрельбу в начальной школе в Ньютауне 2013-м и десятки других подобных случаев, которые приходилось наблюдать в последние годы по всему миру. И даже к этой теории "от игры до убийства — один шаг" многие подтягивают научную базу.

Так, в журнале Aggressive Behavior в 2002 году учёные опубликовали предположение, что, чем больше подросток будет увлекаться шутерами или похожими играми, тем больше в его поведении будет агрессии. И, действительно, гипотеза учёных подтвердилась — правда, выборка из 32 человек всеми называется весьма малочисленной, чтобы делать такие глобальные выводы.

Фото: © Pixabay

Тем более что анализ продаж игр с 2004 по 2008 год показал, что всплески популярности игр совпадали с периодами снижения преступности, в том числе — со спадом количества совершённых тяжких преступлений. Да и, как показывает практика, научную базу под любую теорию подвесит непроблема. В 2013 году в журнале Journal of Youth and Adolescence вышла статья двух американских учёных о влиянии жестоких видеоигр на детскую психику. Кристофер Фергюсон из Стетсонского университета и независимый американский исследователь Шерил Олсон опубликовали работу, в которой утверждают, что, вопреки распространённому мнению, жестокие видеоигры не делают детей более агрессивными и не способствуют развитию психических отклонений. Более того, по словам учёных, подобные игры порой помогают детям с синдромом дефицита внимания успокоиться.

А в том же году учёные из берлинского Института развития человека провели исследование на добровольцах и "доказали", что игры делают людей лучше. От них требовалось играть в Super Mario 64 по полчаса в день на протяжении двух месяцев. Это привело к увеличению объёма серого вещества в зонах мозга, ответственных за ориентацию в пространстве, стратегическое планирование, скорость реакции и кратковременную память. Другое исследование показало, что рефлексы и зрительно-моторная координация у поклонников игр также лучше, чем у тех, кто к играм равнодушен. Причём наибольшую пользу мозгу несут стратегии, аркады и шутеры. Есть данные о том, что геймеры сильнее дорожат дружбой и семейными связями, более охотно занимаются социальными проектами и гораздо чаще проявляют лидерские качества, чем те, кто не играет.

Есть и полная противоположность "обличителям", которые вовсе отрицают какое-либо негативное влияние игр на психику подростков.

Что также далеко от истины. Негативные последствия есть, даже "научно доказаны". Учёные опубликовали в журнале Frontiers in Psychology исследование, связанное с видеоиграми и сексистскими взглядами у подростков. Респондентами выступили 13 520 подростков в возрасте от 11 до 19 лет. Учёные хотели узнать, как меняется отношение к женщинам у подростков, которые играют в игры, где женщин выставляют в негативном свете.

В качестве эксперимента была выбрана Grand Theft Auto. В ней игрокам предлагают вжиться в роль преступника в большом городе, наслаждаясь красивыми пейзажами и совершая ограбления со всеми вытекающими. Серия привлекла к себе внимание из-за переизбытка насилия и сексистских настроений. По мнению учёных, разработчики сфокусировали всё внимание игроков на внешнем виде женщин, делая из них вещи, которые можно получить.

По словам авторов исследования, если вы неоднократно практикуете различные решения и выбор в видеоиграх, то это может оказывать влияние на ваши отношения и поведение вне игрового мира — в реальности. По их мнению, у игроков уровень сексизма был выше, чем у людей, не игравших в Grand Theft Auto.

По мнению большинства психологов, сами компьютерные игры, даже те, в которых много насилия, не гарантируют, что подросток превратится в маньяка-убийцу. Но индивидуальное восприятие виртуальной жизни вполне может отразиться на психике конкретного игрока, особенно подростка.

— Если у подростка имеет место компьютерная зависимость и увлечение играми, где показывается с особым натурализмом и жестокостью, как убивают, то этот фактор тоже может стать причиной преступления. Но вторичной, на фоне нарушения нервной системы, — считают психологи.

Они обращают внимание на то, что нужно оценивать степень, с которой подросток погружается в виртуальный мир. Когда игры заменяют реальность — стоит задуматься, правда, скорее не самому подростку (который вряд ли может оценить свою зависимость от игр), а его близким.