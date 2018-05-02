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Регион
Опубликовано 2 мая 2018, 23:45

Олимпийского чемпиона из Кении поймали на допинге

Кенийский бегун Асбель Кипроп.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Антон Денисов

Кенийский бегун Асбель Кипроп. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

При этом агент легкоатлета Федерико Роза информацию о положительном допинг-тесте клиента не подтвердил.

Золотой медалист Олимпиады-2008 в Пекине и трёхкратный чемпион мира в беге на 1500 метров Асбель Кипроп сдал положительный тест на допинг. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пока не сообщается, какой именно запрещённый препарат обнаружили у 28-летнего кенийского спортсмена. Но известно, что проба у Кипропа была взята во внесоревновательный период.

При этом агент легкоатлета Федерико Роза информацию о положительном результате допинг-теста не подтвердил.

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Алексей Наумовец
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