Олимпийского чемпиона из Кении поймали на допинге

При этом агент легкоатлета Федерико Роза информацию о положительном допинг-тесте клиента не подтвердил.

Золотой медалист Олимпиады-2008 в Пекине и трёхкратный чемпион мира в беге на 1500 метров Асбель Кипроп сдал положительный тест на допинг. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пока не сообщается, какой именно запрещённый препарат обнаружили у 28-летнего кенийского спортсмена. Но известно, что проба у Кипропа была взята во внесоревновательный период.