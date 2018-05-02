Олимпийского чемпиона из Кении поймали на допинге
Кенийский бегун Асбель Кипроп. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
При этом агент легкоатлета Федерико Роза информацию о положительном допинг-тесте клиента не подтвердил.
Золотой медалист Олимпиады-2008 в Пекине и трёхкратный чемпион мира в беге на 1500 метров Асбель Кипроп сдал положительный тест на допинг. Об этом пишет издание Daily Mail.
Пока не сообщается, какой именно запрещённый препарат обнаружили у 28-летнего кенийского спортсмена. Но известно, что проба у Кипропа была взята во внесоревновательный период.
При этом агент легкоатлета Федерико Роза информацию о положительном результате допинг-теста не подтвердил.