В Ливии при атаке на штаб избирательной комиссии погибли 16 человек

В столице Ливии Триполи при нападении неизвестных на штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии погибли 16 человек. Об этом сообщает Libyan Express.

Трое вооружённых боевиков, в том числе два смертника, атаковали офис избиркома, в котором в тот момент проходила процедура регистрации избирателей.

Оказавшись в здании, террористы привели в действие взрывные устройства и подожгли офис. В результате перестрелки с боевиками правоохранителям удалось отбить нападение.