В Ливии при атаке на штаб избирательной комиссии погибли 16 человек
Триполи. Фото: © Википедия
В столице Ливии Триполи при нападении неизвестных на штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии погибли 16 человек. Об этом сообщает Libyan Express.
Трое вооружённых боевиков, в том числе два смертника, атаковали офис избиркома, в котором в тот момент проходила процедура регистрации избирателей.
Оказавшись в здании, террористы привели в действие взрывные устройства и подожгли офис. В результате перестрелки с боевиками правоохранителям удалось отбить нападение.
До конца 2018 года в Ливии должны состояться президентские выборы.