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Регион
Опубликовано 2 мая 2018, 23:44

В Ливии при атаке на штаб избирательной комиссии погибли 16 человек

Триполи. Фото: &copy; Википедия

Триполи. Фото: © Википедия

В столице Ливии Триполи при нападении неизвестных на штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии погибли 16 человек. Об этом сообщает Libyan Express.

Трое вооружённых боевиков, в том числе два смертника, атаковали офис избиркома, в котором в тот момент проходила процедура регистрации избирателей.

Оказавшись в здании, террористы привели в действие взрывные устройства и подожгли офис. В результате перестрелки с боевиками правоохранителям удалось отбить нападение.

До конца 2018 года в Ливии должны состояться президентские выборы.

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Аида Землекопова
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