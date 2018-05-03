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Регион
Опубликовано 3 мая 2018, 07:32

Били толпой. В Эфиопии футболисты и тренер устроили самосуд над арбитром — видео

В дело пришлось вмешаться полиции, которая утихомирила агрессивно настроенных игроков. Правда, встреча так и не была продолжена.

В игре чемпионата Эфиопии между клубами "Вельвало Адиграт" и "Дефенс Форс" произошла драка, в ходе которой тренер и футболисты напали с кулаками на судью.

При ничейном счёте 1:1 арбитры засчитали гол в ворота "Вельвало". Пока одна команда праздновала взятие ворот, игроки другой устроили настоящую погоню за судьёй. Он пытался отбиться от нападавших, к которым вскоре присоединился и их тренер, угловым флажком. Однако спустя пару секунд толпа повалила представителя Фемиды на беговую дорожку и начала избивать.

В дело пришлось вмешаться полиции, которая утихомирила агрессивно настроенных игроков. Правда, встреча так и не была продолжена.

Сразу после инцидента тренера "Вельвало" уволили, а все матчи чемпионата страны отменили.

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Алексей Наумовец
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