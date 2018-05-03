В Китае граждан Мьянмы приговорили к казни за перевозку наркотиков и убийство
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По информации суда, после оглашения вердиктов все четверо осуждённых подали апелляции.
Двух граждан Мьянмы приговорили к смертной казни за перевозку наркотиков и убийство полицейского. Заседание прошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая, говорится на сайте народного суда средней ступени Сишуанбаньна-Дайского автономного округа.
По данным суда, один из осуждённых приговорён к казни за контрабанду и распространение наркотиков, а также за умышленное убийство полицейского осенью 2016 года в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.
Второго преступника приговорили за нелегальную перевозку и торговлю наркотиками. Кроме того, приговоры были вынесены двум их сообщникам: один получил пожизненный срок, второй — 15 лет заключения. Имущество всех осуждённых конфисковано по решению суда.