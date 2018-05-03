В Китае граждан Мьянмы приговорили к казни за перевозку наркотиков и убийство

По информации суда, после оглашения вердиктов все четверо осуждённых подали апелляции.

Двух граждан Мьянмы приговорили к смертной казни за перевозку наркотиков и убийство полицейского. Заседание прошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая, говорится на сайте народного суда средней ступени Сишуанбаньна-Дайского автономного округа.

По данным суда, один из осуждённых приговорён к казни за контрабанду и распространение наркотиков, а также за умышленное убийство полицейского осенью 2016 года в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.