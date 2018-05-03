Белорусы собирают деньги на новую игру о майнерах

В своей новой игре разработчики планируют рассказать обо всех аспектах и тонкостях жизни майнеров. Игрокам предстоит создать собственную ферму майнинга, обслуживать оборудование, следить за курсом криптовалют и обменивать виртуальные деньги на реальные.

Помимо того, игра будет посвящена трате заработанных средств. Например, игроки смогут ходить по ресторанам, покупать автомобили либо же начать тратить деньги на наркотики.