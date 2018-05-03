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Регион
Опубликовано 3 мая 2018, 08:27

Белорусы собирают деньги на новую игру о майнерах

Команда решила выйти с новым проектом на площадку Kickstarter. Игра получила название True Mining Simulator.

Фото: &copy; store.steampowered.com

Фото: © store.steampowered.com

В своей новой игре разработчики планируют рассказать обо всех аспектах и тонкостях жизни майнеров. Игрокам предстоит создать собственную ферму майнинга, обслуживать оборудование, следить за курсом криптовалют и обменивать виртуальные деньги на реальные.

Помимо того, игра будет посвящена трате заработанных средств. Например, игроки смогут ходить по ресторанам, покупать автомобили либо же начать тратить деньги на наркотики.

Разработчики планируют собрать 20 тысяч долларов. Пока им пожертвовали только 62 доллара. Сбор денег закончится 31 мая.

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Сергей Сурепин
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