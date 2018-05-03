Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 мая 2018, 08:34

За взлом популярной игры корейского хакера оштрафовали на 10 тысяч долларов

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;Blizzard Entertainment

Фото: ©  Blizzard Entertainment

Всё благодаря новому закону, который в Южной Корее приняли в июне прошлого года для того, чтобы обезопасить видеоигры от взломов.

В начале 2018 года полиция арестовала 13 хакеров за взлом учётных записей Overwatch. К настоящему времени только двое из них получили приговоры.

В январе одному из хакеров дали условный срок — он получил два года. Недавно другому хакеру выписали штраф — 10 тысяч долларов.

Напомним, в Южной Корее сейчас действует закон, направленный на защиту видеоигр от взломов. Он затрагивает тех людей, которые создают и распространяют нелегальный контент. За нарушение можно получить срок до пяти лет или штраф в размере до 50 тысяч долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Южная Корея
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
  • В мире
  • Хакеры
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar