За взлом популярной игры корейского хакера оштрафовали на 10 тысяч долларов

Всё благодаря новому закону, который в Южной Корее приняли в июне прошлого года для того, чтобы обезопасить видеоигры от взломов.

В начале 2018 года полиция арестовала 13 хакеров за взлом учётных записей Overwatch. К настоящему времени только двое из них получили приговоры.

В январе одному из хакеров дали условный срок — он получил два года. Недавно другому хакеру выписали штраф — 10 тысяч долларов.