За взлом популярной игры корейского хакера оштрафовали на 10 тысяч долларов
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Всё благодаря новому закону, который в Южной Корее приняли в июне прошлого года для того, чтобы обезопасить видеоигры от взломов.
В начале 2018 года полиция арестовала 13 хакеров за взлом учётных записей Overwatch. К настоящему времени только двое из них получили приговоры.
В январе одному из хакеров дали условный срок — он получил два года. Недавно другому хакеру выписали штраф — 10 тысяч долларов.
Напомним, в Южной Корее сейчас действует закон, направленный на защиту видеоигр от взломов. Он затрагивает тех людей, которые создают и распространяют нелегальный контент. За нарушение можно получить срок до пяти лет или штраф в размере до 50 тысяч долларов.