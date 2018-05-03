Учителя хотят с помощью игры обучать детей сборке персонального компьютера

Игра до сих пор находится на ранней стадии разработки, но её купили уже более 100 тысяч человек.

Симулятор сборки персонального компьютера PC Building Simulator заинтересовал учителей. По словам разработчиков из студии The Irregular Corporation, они постоянно получают запросы от работников образовательных учреждений.

Учителя хотят, чтобы игра была в каждом классе в рамках учебной программы. Таким образом учителя хотят получить более интересный и действенный способ обучать детей навыкам сборки компьютера.

Разработчики игры заявили, что они положительно относятся к этой инициативе. Они добавили, что были крайне удивлены интересом детей по отношению к их продукту.