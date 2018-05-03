Автор самой скандальной игры 2018 года раскритиковал журналистов

По мнению разработчика, СМИ начали спекулировать на теме оттока игроков из Kingdom Come: Deliverance.

Западные журналисты начали писать о том, что количество пользователей в Kingdom Come: Deliverance с момента выхода игры упало на 95%. Создатель RPG Даниэль Вавра отметил, что подобный отток пользователей нормален для одиночных игр.

Разработчик начал сравнивать показатели Kingdom Come: Deliverance со статистикой других одиночных игр. Он пришёл к выводу, что разработчикам удалось даже превзойти конкурентов в отношении активности пользователей.