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Опубликовано 3 мая 2018, 10:26

Джанлуиджи Буффон прорекламировал итальянские танки

Фото: YouTube/Официальный видеоканал World of Tanks

Фото: YouTube/Официальный видеоканал World of Tanks

Итальянский вратарь поучаствовал в представлении нового обновления игры World of Tanks.

В ролике Буффон садится за ноутбук в одном из баров и запускает игру. Новое обновление World of Tanks позволяет играть на 11 итальянских танках, в том числе и времён Второй мировой войны.

— Выстоять в мире отважных — непростая задача. Будут появляться всё новые испытания, способные сломить любого, но для этого и есть партнёры по команде — они вас поддержат. А если под вашим командованием несколько танков, жизнь становится проще, — передаёт слова футболиста официальный сайт игры.

39-летний Буффон — один из величайших итальянских футболистов современности. За время профессиональной карьеры, которая началась в 1995 году, он стал чемпионом мира, выиграл 10 титулов чемпиона Италии и трижды становился финалистом Лиги чемпионов.

World of Tanks разработала белорусская компания Wargaming, официальный выпуск игры состоялся в 2010 году.

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Дмитрий Кузнецов
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