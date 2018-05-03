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Опубликовано 3 мая 2018, 10:26

Культовый сериал "Остаться в живых" перенесли в игру

Кадр фильма "Остаться в живых"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Остаться в живых"/ © Кинопоиск

Боевик Far Cry 5 стал настолько популярным, что энтузиасты решили вносить в него всяческие изменения.

Пользователь YouTube под псевдонимом Un-Break-Able добавил в боевик Far Cry 5 карту острова из культового сериала "Остаться в живых". Шоу выходило в эфире с 2004 по 2010 год.

Чтобы создать карту, геймер воспользовался внутриигровым редактором. Он доступен в аркадном режиме.

По словам энтузиаста, карта, само собой, содержит некоторые неточности относительно сериала, так как многие локации и объекты парню пришлось добавлять, основываясь на собственных догадках, поскольку в шоу они не были подробно показаны. Установить в игру карту могут все желающие.

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Сергей Сурепин
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