Культовый сериал "Остаться в живых" перенесли в игру
Кадр фильма "Остаться в живых"/ © Кинопоиск
Боевик Far Cry 5 стал настолько популярным, что энтузиасты решили вносить в него всяческие изменения.
Пользователь YouTube под псевдонимом Un-Break-Able добавил в боевик Far Cry 5 карту острова из культового сериала "Остаться в живых". Шоу выходило в эфире с 2004 по 2010 год.
Чтобы создать карту, геймер воспользовался внутриигровым редактором. Он доступен в аркадном режиме.
По словам энтузиаста, карта, само собой, содержит некоторые неточности относительно сериала, так как многие локации и объекты парню пришлось добавлять, основываясь на собственных догадках, поскольку в шоу они не были подробно показаны. Установить в игру карту могут все желающие.