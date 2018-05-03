Культовый сериал "Остаться в живых" перенесли в игру

Боевик Far Cry 5 стал настолько популярным, что энтузиасты решили вносить в него всяческие изменения.

Пользователь YouTube под псевдонимом Un-Break-Able добавил в боевик Far Cry 5 карту острова из культового сериала "Остаться в живых". Шоу выходило в эфире с 2004 по 2010 год.

Чтобы создать карту, геймер воспользовался внутриигровым редактором. Он доступен в аркадном режиме.