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Опубликовано 3 мая 2018, 11:30

Популярное издательство комиксов запускает стриминговый сервис

Фото &copy; Flickr/JD Hancock

Фото © Flickr/JD Hancock

Компания DC Comics анонсировала работу над новым сервисом. Он получил название DC Universe.

Издательство комиксов DC Comics официально представило свою стриминговую платформу. Сервис получил название DC Universe.

Вместе с этим компания рассказала о сериалах, которые будут доступны на этой площадке. В частности, зрителей ждёт телевизионный сериал "Титаны". После будет запущен третий сезон шоу "Юная Лига Справедливости: Аутсайдеры".

Также на площадке запустит анимационный фильм "Харли Квинн" и драматический сериал "Метрополис". Вместе с этим сейчас ведётся работа над телевизионным сериалом "Болотная тварь".

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Сергей Сурепин
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