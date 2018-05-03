Популярное издательство комиксов запускает стриминговый сервис
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Компания DC Comics анонсировала работу над новым сервисом. Он получил название DC Universe.
Издательство комиксов DC Comics официально представило свою стриминговую платформу. Сервис получил название DC Universe.
Вместе с этим компания рассказала о сериалах, которые будут доступны на этой площадке. В частности, зрителей ждёт телевизионный сериал "Титаны". После будет запущен третий сезон шоу "Юная Лига Справедливости: Аутсайдеры".
Также на площадке запустит анимационный фильм "Харли Квинн" и драматический сериал "Метрополис". Вместе с этим сейчас ведётся работа над телевизионным сериалом "Болотная тварь".