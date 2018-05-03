Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 мая 2018, 11:55

Звезда "Мстителей" недовольна неприкрытой грудью своей героини в новом фильме

Фото: &copy;&nbsp;Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP

Актриса Элизабет Олсен рассказала, чем плох костюм её героини. Всё дело в глубоком вырезе на груди.

В фильмах Marvel актриса играет персонажа Алую Ведьму. По словам Элизабет Олсен, у всех женских персонажей грудь сверху прикрыта. Однако Алая Ведьма почему-то стала исключением.

Я бы хотела корсет без глубокого выреза. Я люблю корсеты, однако мне нравится, когда их делают выше. У каждой актрисы в ленте грудь закрыта. Я бы тоже так хотела

Элизабет Олсен

Несмотря на это, актриса понимает, что костюм её персонажа из комиксов выглядит ещё нелепее. Однако всё это зачастую касается каноничного облика персонажа и не имеет отношения к обычной одежде женщины.

Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности" вышел в российский прокат 3 мая 2018 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • мстители
  • Marvel
  • мстителивойнабесконечности
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar