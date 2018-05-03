Звезда "Мстителей" недовольна неприкрытой грудью своей героини в новом фильме
Фото: © Vianney Le Caer/Invision/AP
Актриса Элизабет Олсен рассказала, чем плох костюм её героини. Всё дело в глубоком вырезе на груди.
В фильмах Marvel актриса играет персонажа Алую Ведьму. По словам Элизабет Олсен, у всех женских персонажей грудь сверху прикрыта. Однако Алая Ведьма почему-то стала исключением.
Я бы хотела корсет без глубокого выреза. Я люблю корсеты, однако мне нравится, когда их делают выше. У каждой актрисы в ленте грудь закрыта. Я бы тоже так хотела
Элизабет Олсен
Несмотря на это, актриса понимает, что костюм её персонажа из комиксов выглядит ещё нелепее. Однако всё это зачастую касается каноничного облика персонажа и не имеет отношения к обычной одежде женщины.
Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности" вышел в российский прокат 3 мая 2018 года.