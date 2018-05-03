Культовую Counter-Strike переделали под виртуальную реальность
Фото © Flickr/Tamahikari Tammas
Энтузиасты продолжают всячески видоизменять популярные игры. На этот раз пришла очередь Counter-Strike.
Пользователь YouTube под псевдонимом Crowbcat опубликовал на своём канале видеоролик. Он показал, как могла бы выглядеть Counter-Strike в режиме виртуальной реальности.
Чтобы изобразить схожие из оригинальной игры ситуации, молодой человек использовал несколько других продуктов для виртуальной реальности, включая шутеры Pavlov и H3VR. Таким образом, на видео можно посмотреть только имитацию режима виртуальной реальности CS.
На самом деле, пока нет никаких дополнений или модификаций, которые позволили бы геймерам полноценно насладиться игрой в виртуальной реальности. Разработчики шутера пока не рассказали, что думают об игре.