Культовую Counter-Strike переделали под виртуальную реальность

Энтузиасты продолжают всячески видоизменять популярные игры. На этот раз пришла очередь Counter-Strike.

Пользователь YouTube под псевдонимом Crowbcat опубликовал на своём канале видеоролик. Он показал, как могла бы выглядеть Counter-Strike в режиме виртуальной реальности.

Чтобы изобразить схожие из оригинальной игры ситуации, молодой человек использовал несколько других продуктов для виртуальной реальности, включая шутеры Pavlov и H3VR. Таким образом, на видео можно посмотреть только имитацию режима виртуальной реальности CS.