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Опубликовано 3 мая 2018, 11:42

Культовую Counter-Strike переделали под виртуальную реальность

Фото &copy; Flickr/Tamahikari Tammas

Фото © Flickr/Tamahikari Tammas

Энтузиасты продолжают всячески видоизменять популярные игры. На этот раз пришла очередь Counter-Strike.

Пользователь YouTube под псевдонимом Crowbcat опубликовал на своём канале видеоролик. Он показал, как могла бы выглядеть Counter-Strike в режиме виртуальной реальности.

Чтобы изобразить схожие из оригинальной игры ситуации, молодой человек использовал несколько других продуктов для виртуальной реальности, включая шутеры Pavlov и H3VR. Таким образом, на видео можно посмотреть только имитацию режима виртуальной реальности CS.

На самом деле, пока нет никаких дополнений или модификаций, которые позволили бы геймерам полноценно насладиться игрой в виртуальной реальности. Разработчики шутера пока не рассказали, что думают об игре.

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Сергей Сурепин
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