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Опубликовано 3 мая 2018, 13:24

Новые "Мстители" собрали 800 миллионов долларов ещё до выхода в России

Кадр из фильма &ldquo;Мстители: Война бесконечности&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Мстители: Война бесконечности”/kinopoisk.ru

Лента "Война бесконечности" всего за семь дней проката собрала рекордное количество средств.

Добиться высокого результата по сборам фильму "Мстители: Война бесконечности" удалось без российского зрителя. В РФ фильм в прокат выходит только сегодня, 3 мая.

Этот результат позволил ленте обойти фильмы "Гарри Поттер и узник Азкабана" (796 миллионов), "Форсаж-6" (788 миллионов) и "Дэдпул" (783 миллиона). Новая лента Marvel и Disney теперь находится на 71-м месте по сборам за все времена.

Ранее стало известно, что "Мстители: Война бесконечности" стал самым успешным фильмом по сборам как в США, так и во всём мире.

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Сергей Сурепин
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