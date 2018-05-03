Новые "Мстители" собрали 800 миллионов долларов ещё до выхода в России

Лента "Война бесконечности" всего за семь дней проката собрала рекордное количество средств.

Добиться высокого результата по сборам фильму "Мстители: Война бесконечности" удалось без российского зрителя. В РФ фильм в прокат выходит только сегодня, 3 мая.

Этот результат позволил ленте обойти фильмы "Гарри Поттер и узник Азкабана" (796 миллионов), "Форсаж-6" (788 миллионов) и "Дэдпул" (783 миллиона). Новая лента Marvel и Disney теперь находится на 71-м месте по сборам за все времена.