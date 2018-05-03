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Регион
Опубликовано 3 мая 2018, 13:30

Популярная музыкальная группа Imagine Dragons уходит в киберспорт

Фото: &copy;&nbsp;Charles Sykes/Invision/AP

Фото: © Charles Sykes/Invision/AP

Участники музыкального коллектива выкупили долю киберспортивного агентства ReKTGlobal и команды Rogue.

Менеджер рок-группы Imagine Dragons Мак Рейнольдс заявил, что с помощью этих покупок хочет сделать Лас-Вегас перспективным местом для проведения киберспортивных событий. Подробности сделки не разглашаются.

ReKTGlobal купила Rogue в январе 2018 года. Сейчас доли в организации принадлежат участникам Imagine Dragons — Уэйну Сермону и Дэниелю Платзману. Также есть доля у диджея Стива Аоки.

Напомним, у Rogue есть составы по Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, H1Z1: King of the Kill, Vainglory и Tom Clancy's Rainbow Six.

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Сергей Сурепин
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