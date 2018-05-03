Популярная музыкальная группа Imagine Dragons уходит в киберспорт

Участники музыкального коллектива выкупили долю киберспортивного агентства ReKTGlobal и команды Rogue.

Менеджер рок-группы Imagine Dragons Мак Рейнольдс заявил, что с помощью этих покупок хочет сделать Лас-Вегас перспективным местом для проведения киберспортивных событий. Подробности сделки не разглашаются.

ReKTGlobal купила Rogue в январе 2018 года. Сейчас доли в организации принадлежат участникам Imagine Dragons — Уэйну Сермону и Дэниелю Платзману. Также есть доля у диджея Стива Аоки.