Популярная музыкальная группа Imagine Dragons уходит в киберспорт
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Участники музыкального коллектива выкупили долю киберспортивного агентства ReKTGlobal и команды Rogue.
Менеджер рок-группы Imagine Dragons Мак Рейнольдс заявил, что с помощью этих покупок хочет сделать Лас-Вегас перспективным местом для проведения киберспортивных событий. Подробности сделки не разглашаются.
ReKTGlobal купила Rogue в январе 2018 года. Сейчас доли в организации принадлежат участникам Imagine Dragons — Уэйну Сермону и Дэниелю Платзману. Также есть доля у диджея Стива Аоки.
Напомним, у Rogue есть составы по Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, H1Z1: King of the Kill, Vainglory и Tom Clancy's Rainbow Six.