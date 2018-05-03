Звезда "Дэдпула" не уверена, что когда-нибудь выйдет третий фильм

По мнению популярного американского актёра Райана Рейнольдса, такие ленты нельзя штамповать.

Студия Fox осталась довольна успехом фильма "Дэдпул". В связи с этим компания начала работу над экспериментальным кино, развернув всё это в полноценную франшизу.

Вторая часть фильма ещё не вышла, но уже есть подозрение, что будет третья лента. Свои мысли по этому поводу озвучил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. Актёр пока даже не знает, будет ли третья часть, но сам он хотел бы увидеть героя в качестве участника "Силы Икс".

Также Рейнольдс считает, что такие фильмы нельзя штамповать. По мнению актёра, если делать ещё один сольный фильм, то необходимо опустить бюджет до минимума и расшатать ограждения, разбить все странные барьеры, делать вещи, которые никто больше не может делать.