Вышел первый трейлер "Робин Гуда"
Скриншот видео: youtube/Lionsgate Movies
Студия Lionsgate опубликовала трейлер фильма "Робин Гуд: Начало" режиссёра Отто Батхерста.
Лента рассказывает о Робине из Локсли, который вернулся из крестового похода. Вместе со своим товарищем-мавром он начинает войну против коррумпированной английской власти.
Первого персонажа сыграет Тэрон Эджертон, второго — Джейми Фокс. По словам режиссёра, его Робин Гуд — милитаризированный анархист-революционер. Также в ленте снялись Джейми Дорнан и Ив Хьюсан.
Премьера запланирована на 20 сентября 2018 года.