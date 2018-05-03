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Опубликовано 3 мая 2018, 14:40

Вышел первый трейлер "Робин Гуда"

Скриншот видео: youtube/Lionsgate Movies

Скриншот видео: youtube/Lionsgate Movies

Студия Lionsgate опубликовала трейлер фильма "Робин Гуд: Начало" режиссёра Отто Батхерста.

Лента рассказывает о Робине из Локсли, который вернулся из крестового похода. Вместе со своим товарищем-мавром он начинает войну против коррумпированной английской власти.

Первого персонажа сыграет Тэрон Эджертон, второго — Джейми Фокс. По словам режиссёра, его Робин Гуд — милитаризированный анархист-революционер. Также в ленте снялись Джейми Дорнан и Ив Хьюсан.

Премьера запланирована на 20 сентября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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