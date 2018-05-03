Режиссёр фильма "По соображениям совести" решил вернуться к теме Второй мировой войны.

Постановщик фильмов "Страсти Христовы" и "Апокалипсис" Мэл Гибсон снимет военную драму "Эсминец". Сценарий написала Розалинд Росс на основе книги Джона Уюковитса "Ад из поднебесья: эпичная история USS "Лэффи" и величайшей атаки камикадзе в истории Второй мировой войны".

Действие ленты разворачивается в апреле 1945 года — в период битвы за Окинаву. Миноносец "Лэффи" выдержал атаку более 20 камикадзе, в результате чего получил прозвище "Корабль, который не может умереть".