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Опубликовано 3 мая 2018, 15:30

Мэл Гибсон снимет военную драму

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss / Invision / AP

Фото: © Jordan Strauss / Invision / AP

Режиссёр фильма "По соображениям совести" решил вернуться к теме Второй мировой войны.

Постановщик фильмов "Страсти Христовы" и "Апокалипсис" Мэл Гибсон снимет военную драму "Эсминец". Сценарий написала Розалинд Росс на основе книги Джона Уюковитса "Ад из поднебесья: эпичная история USS "Лэффи" и величайшей атаки камикадзе в истории Второй мировой войны".

Действие ленты разворачивается в апреле 1945 года — в период битвы за Окинаву. Миноносец "Лэффи" выдержал атаку более 20 камикадзе, в результате чего получил прозвище "Корабль, который не может умереть".

Предыдущий режиссёрский проект Гибсона ("По соображениям совести") тоже рассказывал о событиях периода битвы за Окинаву. У новой ленты пока нет даты премьеры.

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Сергей Сурепин
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