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Регион
Опубликовано 3 мая 2018, 17:07

Харви Вайнштейн хотел сделать Квентина Тарантино режиссёром "Властелина колец"

Фото: &copy; AP Photo/Gregorio Borgia

Фото: © AP Photo/Gregorio Borgia

Скандальный продюсер угрожал заменить Питера Джексона на посту режиссёра экранизации саги Дж.Р.Р. Толкина.

Из новой книги британского киноведа Йена Нэйтана "Всё, что только можно вообразить: Питер Джексон и создание Средиземья" стало известно, что продюсер Харви Вайнштейн планировал заменить Джексона. Это могло произойти в том случае, если режиссёр "Властелина колец" не согласится сделать экранизацию в виде одного двухчасового фильма.

Продюсер считал, что новозеландский режиссёр впустую потратил двенадцать миллионов долларов на создание сценария двух лент. Вместе с этим он угрожал отдать режиссёрское кресло проекта Квентину Тарантино или Джон Мэддену.

Джексон планировал оставить проект, однако Кен Каминс, работавший с Вайнштейном, всё же уговорил того дать режиссёру возможность предложить экранизацию другим студиям.

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Сергей Сурепин
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