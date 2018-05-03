Харви Вайнштейн хотел сделать Квентина Тарантино режиссёром "Властелина колец"

Из новой книги британского киноведа Йена Нэйтана "Всё, что только можно вообразить: Питер Джексон и создание Средиземья" стало известно, что продюсер Харви Вайнштейн планировал заменить Джексона. Это могло произойти в том случае, если режиссёр "Властелина колец" не согласится сделать экранизацию в виде одного двухчасового фильма.