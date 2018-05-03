Харви Вайнштейн хотел сделать Квентина Тарантино режиссёром "Властелина колец"
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Скандальный продюсер угрожал заменить Питера Джексона на посту режиссёра экранизации саги Дж.Р.Р. Толкина.
Из новой книги британского киноведа Йена Нэйтана "Всё, что только можно вообразить: Питер Джексон и создание Средиземья" стало известно, что продюсер Харви Вайнштейн планировал заменить Джексона. Это могло произойти в том случае, если режиссёр "Властелина колец" не согласится сделать экранизацию в виде одного двухчасового фильма.
Продюсер считал, что новозеландский режиссёр впустую потратил двенадцать миллионов долларов на создание сценария двух лент. Вместе с этим он угрожал отдать режиссёрское кресло проекта Квентину Тарантино или Джон Мэддену.
Джексон планировал оставить проект, однако Кен Каминс, работавший с Вайнштейном, всё же уговорил того дать режиссёру возможность предложить экранизацию другим студиям.