Автобус, перевозивший военных, упал в реку Пуэло на юге Чили. В результате инцидента два военнослужащих погибли и не менее десяти пострадало, в том числе двое получили тяжёлые травмы, сообщает издание La Nación Chile.

Согласно полицейским докладам, автобус, ехавший по извилистой дороге, сорвался с обрыва в реку вечером 3 мая. В воде транспорт опрокинулся набок и полностью погрузился в реку. В салоне находилось 25 военнослужащих.

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Volcamiento de bus con personal militar con posterior desbarrancamiento y caída a caudal de río en Ruta a #Cochamo



Preliminar mente se informa de 40 lesionados y personas desaparecidas, ABC y Onemi en el lugar.



Imágenes Vía Twitter pic.twitter.com/rVUZOk1usg — RAB CHILE (@RABCHILE) 3 мая 2018 г.