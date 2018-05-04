В Чили автобус с военными сорвался с обрыва и утонул в реке
Автобус, перевозивший военных, упал в реку Пуэло на юге Чили. В результате инцидента два военнослужащих погибли и не менее десяти пострадало, в том числе двое получили тяжёлые травмы, сообщает издание La Nación Chile.
Согласно полицейским докладам, автобус, ехавший по извилистой дороге, сорвался с обрыва в реку вечером 3 мая. В воде транспорт опрокинулся набок и полностью погрузился в реку. В салоне находилось 25 военнослужащих.
!En Desarrollo!— RAB CHILE (@RABCHILE) 3 мая 2018 г.
Volcamiento de bus con personal militar con posterior desbarrancamiento y caída a caudal de río en Ruta a #Cochamo
Preliminar mente se informa de 40 lesionados y personas desaparecidas, ABC y Onemi en el lugar.
Imágenes Vía Twitter pic.twitter.com/rVUZOk1usg
На месте работают пожарные и карабинеры. Для эвакуации раненых в госпиталь использовали два полицейских вертолёта. К месту происшествия также прибыли представители командования, они начали расследование обстоятельств случившегося.