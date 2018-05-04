Нобелевская премия по литературе не будет вручена впервые с 1943 года
Фото: flickr.com/Michael Cheng
Причиной для отмены послужили слив данных о будущих лауреатах премии и секс-скандал.
Нобелевский комитет заявил, что в 2018 году не будет вручена премия по литературе. Это связано со скандалом в Шведской академии, которая отвечает за выбор номинантов. Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.
Изначально решение приняла Шведская академия, затем его поддержал Нобелевский комитет. В свою очередь, агентство Reuters отмечает, что премию по литературе не будут вручать впервые с 1943 года. Тогда её перенесли из-за Второй мировой войны.
Между тем в сообщении говорится, что в 2019 году объявление лауреата пройдёт в штатном режиме.
Что касается скандала, то в его центре оказался французский фотограф Жан-Клод Арно — муж одной из сотрудниц Шведской академии. Его заподозрили в сливе данных о будущих лауреатах и сексуальных домогательствах.