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Регион
Опубликовано 4 мая 2018, 10:19

Нобелевская премия по литературе не будет вручена впервые с 1943 года

Фото: flickr.com/Michael Cheng

Фото: flickr.com/Michael Cheng

Причиной для отмены послужили слив данных о будущих лауреатах премии и секс-скандал.

Нобелевский комитет заявил, что в 2018 году не будет вручена премия по литературе. Это связано со скандалом в Шведской академии, которая отвечает за выбор номинантов. Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

Изначально решение приняла Шведская академия, затем его поддержал Нобелевский комитет. В свою очередь, агентство Reuters отмечает, что премию по литературе не будут вручать впервые с 1943 года. Тогда её перенесли из-за Второй мировой войны.

Между тем в сообщении говорится, что в 2019 году объявление лауреата пройдёт в штатном режиме.

Что касается скандала, то в его центре оказался французский фотограф Жан-Клод Арно — муж одной из сотрудниц Шведской академии. Его заподозрили в сливе данных о будущих лауреатах и сексуальных домогательствах.

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Янковская Ольга
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