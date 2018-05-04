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Регион
Опубликовано 4 мая 2018, 08:27

Известный футболист Кокорин победил в конкурсе граффити для популярной игры

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Оказалось, что популярному российскому футболисту очень нравится PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Александр Кокорин принимал участие в конкурсе граффити для популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds. Согласно условиям конкурса, лучшие работы, нарисованные игроками, добавят в саму игру, разместят их на зданиях и объектах.

Изначально пользовательские граффити стали доступны на тестовых серверах. Теперь их увидеть смогут все игроки.

Сам же Кокорин играет за футбольный клуб "Зенит" и сборную России. Ранее он уже высказывался о любви к PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Сейчас играю в Battlegrounds — это последняя игрушка, которая побила все рейтинги в виртуальном мире. Думаю, геймеры уже хорошо с ней знакомы. Советую всем попробовать! Напряжение не снимает, но помогает занять время

Александр Кокорин

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Сергей Сурепин
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