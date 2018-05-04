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Регион
Опубликовано 4 мая 2018, 08:59

Дэдпул выступил на подтанцовке у популярной певицы Селин Дион

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;CelineDionVEVO

Фото: © кадр из видео YouTube/канал CelineDionVEVO

Композиция под названием Ashes станет частью официального саундтрека будущего фильма.

Певица Селин Дион выпустила клип на композицию Ashes. Эта песня станет частью официального саундтрека ленты "Дэдпул-2".

В видео певица Дион выступает на сцене крупного театра. На заднем плане танцует Дэдпул. Главный герой фильма выводит пируэты на каблуках.

Напомним, фильм "Дэдпул-2" выйдет в российский прокат 18 мая.

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Сергей Сурепин
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