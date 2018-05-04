Дэдпул выступил на подтанцовке у популярной певицы Селин Дион

Певица Селин Дион выпустила клип на композицию Ashes. Эта песня станет частью официального саундтрека ленты "Дэдпул-2".

В видео певица Дион выступает на сцене крупного театра. На заднем плане танцует Дэдпул. Главный герой фильма выводит пируэты на каблуках.