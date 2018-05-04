Режиссёр "Звёздных войн" снимет фильм про супергероев

Помогать ему в этом будет автор "Молодой крови". Будущая лента получит название The Heavy.

Постановщик Джулиус Эйвери ("Молодая кровь") ведёт переговоры со студией Paramount. Он должен будет работать над фильмом The Heavy. Продюсером ленты выступит Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot.

Подробности о будущем фильме пока не раскрываются. Пока известно, что нас ожидает "глоток свежего воздуха в супергеройском кино".