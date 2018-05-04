"Мстители" установили рекорд по суточным сборам в России

Новый фильм Marvel и Disney вышел в российский прокат 3 мая. Он уже получил более 200 миллионов рублей.

3 мая на боевик Marvel пришлось 90,3% от всех кассовых сборов в России. Лента "Мстители: Война бесконечности" собрала за сутки 258 миллионов рублей.

Этот показатель стал абсолютным историческим рекордом одного дня. Раньше лидерство держала лента "Отряд самоубийц". Фильм собрал за один день 254 миллиона рублей.