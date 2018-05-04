"Мстители" установили рекорд по суточным сборам в России
Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск
Новый фильм Marvel и Disney вышел в российский прокат 3 мая. Он уже получил более 200 миллионов рублей.
3 мая на боевик Marvel пришлось 90,3% от всех кассовых сборов в России. Лента "Мстители: Война бесконечности" собрала за сутки 258 миллионов рублей.
Этот показатель стал абсолютным историческим рекордом одного дня. Раньше лидерство держала лента "Отряд самоубийц". Фильм собрал за один день 254 миллиона рублей.
Напомним, по миру новые "Мстители" уже собрали 857 миллионов долларов. Предполагается, что этот фильм преодолеет отметку в один миллиард долларов быстрее, чем любая другая картина в истории.