Авторы "Мстителей" рассказали, как создавался сценарий "Войны бесконечности"

Сценаристы фильма поделились информацией о том, как протекал творческий процесс во время работы над боевиком.

Журналисты The Hollywood Reporter взяли интервью у Кристофера Маркуса и Стивена Макфили. Это сценаристы фильма "Мстители: Война бесконечности".

Из интервью стало известно, что к работе над "Войной бесконечности" привлекались авторы других фильмов Marvel. Задействовать удалось всех: Дерриксона ("Доктор Стрэндж"), Куглера ("Чёрная пантера"), Тайку Вайтити ("Тор: Рагнарёк"), Пейтона Рида ("Человек-муравей") и Джеймса Ганна ("Стражи Галактики").

Также сценаристы рассказали, что Кевин Файги, глава Marvel Studios, всегда говорил им, что не нужно бояться. Это, собственно, и повлияло на то, какой финал получился у "Войны бесконечности". Сценаристы признались, что они захотели подразнить зрителя.