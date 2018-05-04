Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 мая 2018, 12:25

Авторы "Мстителей" рассказали, как создавался сценарий "Войны бесконечности"

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск

Сценаристы фильма поделились информацией о том, как протекал творческий процесс во время работы над боевиком.

Журналисты The Hollywood Reporter взяли интервью у Кристофера Маркуса и Стивена Макфили. Это сценаристы фильма "Мстители: Война бесконечности".

Из интервью стало известно, что к работе над "Войной бесконечности" привлекались авторы других фильмов Marvel. Задействовать удалось всех: Дерриксона ("Доктор Стрэндж"), Куглера ("Чёрная пантера"), Тайку Вайтити ("Тор: Рагнарёк"), Пейтона Рида ("Человек-муравей") и Джеймса Ганна ("Стражи Галактики").

Также сценаристы рассказали, что Кевин Файги, глава Marvel Studios, всегда говорил им, что не нужно бояться. Это, собственно, и повлияло на то, какой финал получился у "Войны бесконечности". Сценаристы признались, что они захотели подразнить зрителя.

Напомним, "Война бесконечности" вышла в российский прокат 3 мая.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • мстители
  • Disney
  • В мире
  • мстителивойнабесконечности
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar