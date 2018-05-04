Вин Дизель назвал режиссёра нового "Форсажа"

Во время открытия тематического аттракциона в парке Universal актёры "Форсажа" рассказали подробности о будущем франшизы. Исполнитель главной роли Вин Дизель сообщил, что события девятой части развернутся в Африке.

При этом режиссёром следующих двух фильмов будет Джастин Лин. Он уже успел поставить четыре ленты "Форсажа". Также Дизель подтвердил, что в девятой части на экраны вернётся Миа Торетто (её играет Джордана Брюстер).