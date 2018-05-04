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Опубликовано 4 мая 2018, 12:42

Вин Дизель назвал режиссёра нового "Форсажа"

Вместе с этим актёр рассказал, где будут происходить события девятого фильма. На экраны вернётся Миа Торетто.

Кадр фильма "Форсаж"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Форсаж"/ © Кинопоиск

Во время открытия тематического аттракциона в парке Universal актёры "Форсажа" рассказали подробности о будущем франшизы. Исполнитель главной роли Вин Дизель сообщил, что события девятой части развернутся в Африке.

При этом режиссёром следующих двух фильмов будет Джастин Лин. Он уже успел поставить четыре ленты "Форсажа". Также Дизель подтвердил, что в девятой части на экраны вернётся Миа Торетто (её играет Джордана Брюстер).

Напомним, премьера девятого "Форсажа" запланирована на 2020 год. Десятый фильм выйдет через год — в 2021-м.

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Сергей Сурепин
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