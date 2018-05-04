Главная ложь XXI века: фрикадельки из IKEA на самом деле не шведские

Казалось бы, IKEA — прежде всего мебельный магазин, и при чём здесь еда? Но так рассуждает только тот, кто никогда не пробовал знаменитые мясные шарики, которые продаются только в этом магазине. А для тех, кто знает о чём речь, настало время глобального разочарования.