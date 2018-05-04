Главная ложь XXI века: фрикадельки из IKEA на самом деле не шведские
Казалось бы, IKEA — прежде всего мебельный магазин, и при чём здесь еда? Но так рассуждает только тот, кто никогда не пробовал знаменитые мясные шарики, которые продаются только в этом магазине. А для тех, кто знает о чём речь, настало время глобального разочарования.
Спустя несколько десятков лет существования IKEA её представители только сейчас решили рассказать об этом блюде всю правду.
Фото: twitter.com/swedense
Любимое многими блюдо не является шведским, а турецким. Рецепт фрикаделек привёз с собой из Турции король Карл XII в начале XIX века. Об этом сообщили на официальном аккаунте шведского правительства в "Твиттере".
Фото: соцсети
Твит стал вирусным в Сети и набрал больше 20 тыс. лайков и почти восемь тысяч ретвитов. Печальная новость огорчила не только жителей Швеции, но и любителей мясного блюда по всему миру. Однако больше всего возрадовались турки, которые теперь требуют скидки на их национальное блюдо.