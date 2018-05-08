На волне "Мстителей". Как вернуться во вселенную Marvel с джойстиком?

Оглавление Thor: God of Thunder (2011) Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (2017) Deadpool (2013) The Punisher (2005) The Amazing Spider-Man 2 (2014) Marvel vs. Capcom: Infinite (2017) Lego Marvel’s Avengers (2016)

Thor: God of Thunder (2011)

Фото: © Liquid Entertainment

На волне выхода фильма о Торе в 2011 году разработчики из студии Liquid Entertainment решили выпустить игру. Главный герой фильма — Тор, высокомерный и гордый бог грома. Его лишили своей силы и изгнали из Асгарда — одного из девяти миров. В основном главному герою, как и в соответствующей ленте, приходится сражаться с различными существами из скандинавской мифологии. Главное оружие Тора — молот Мьёльнир. Вместе с этим игрок может управлять элементами стихии. Среди них гром, молния и ветер. Среди врагов Тора можно выделить Локи, Суртура, Улика и Имира. При этом актёры Крис Хемсворт и Том Хиддлстон озвучили в игре персонажей, сыгранных ими в полнометражном фильме — Тора и Локи соответственно.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (2017)

Фото: © Telltale Games

Если вам не по душе всё время вести баталии с толпами врагов, то у студии Telltale Games есть отличное решение. Разработчики сделали упор на повествование, выпустив графическую приключенческую игру. Она основана на комиксах Marvel Comics и никакого отношения к фильмам, которые выходили с 2014 по 2017 год, не имеет. События игры разворачиваются на Земле, Нигде, Милане и других планетах.

В рамках Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series главные герои — Стражи Галактики — узнают о существовании могущественного артефакта "Горн Бесконечности". Его сила велика настолько, что он способен повлиять на всю Вселенную. У каждого героя команды есть свои причины для того, чтобы найти артефакт. Поиски осложнятся тем, что за предметом начинают охотиться злодеи: сначала сумасшедший титан Танос, а после Хэла и её помощники. Задача Стражей — опередить злодеев.

Deadpool (2013)

Фото: © High Moon

Сейчас Дэдпул — один из самых популярных супергероев из вселенной Marvel. Большая часть людей узнали о нём только несколько лет назад, после выхода одноимённого фильма, однако в игровой индустрии он засветился немного раньше. Разработчики из студии High Moon создали максимально сногсшибательный боевик, в котором нужно оперировать огромным количеством комбинаций клавиш и ударов. Как в комиксах и кино, Дэдпул разбивает четвёртую стену и общается с игроком напрямую во время прохождения сюжетной линии. Главный герой регулярно обсуждает, как хорошо игрок управляет им, а также рассказывает подробности своей личной жизни.

Сам же Дэдпул — бессмертный и безбашенный наёмник. Согласно сюжету, он хочет, чтобы о нём вышла видеоигра. В итоге Дэдпул угрожает разработчикам High Moon Studios расправой и в конечном счёте добивается своего. Первая работа Дэдпула — захват медиамагната Ченса Уайта, но Злыдень вместе с Арклайт и Вертиго уводит его прямо из-под носа нашего главного героя, после чего он совместно с Людьми Икс и Кэйблом начинает охоту на злодеев.

The Punisher (2005)

Фото: © Volition, Inc.

Одна из самых старых и лучших игр, связанных со вселенной комиксов Marvel. Это шутер от третьего лица, который изобилует жестокостью и нецензурной речью. Во время стычки с бандитами главный герой может допрашивать их, получая необходимую для продвижения по сюжету информацию, попутно пытая врагов. Делать это можно разными способами: избивать кулаками, проводить удушающие приёмы, угрожать расстрелом, а также пройтись лицом врага по полу. Помимо этого в игре есть места для проведения "специальных допросов", в которых противника можно допросить с использованием подручных средств: циркулярной пилы, аквариума с электрическими угрями или печи в крематории. Главный герой игры — Фрэнк Кастл. Он посвятил свою жизнь борьбе с преступностью. В итоге перед ним появляется серьёзная задача — найти и убить Паззла, обезображенного сына Говарда Сэйнта, который мечтает отомстить Кастлу за своё уродство. Помимо самого Карателя в игре встречаются и другие известные герои вселенной Marvel: Чёрная вдова, Железный человек, Ник Фьюри, Кингпин, Сорвиголова и другие.

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Фото: © Beenox

Студия Beenox проделала плодотворную работу и в своё время выпустила множество игр о Человеке-пауке. Всё это — в рамках сотрудничества с издательством Activision. На фоне всех остальных проектов The Amazing Spider-Man 2 выделяется наличием открытого мира, что позволяет игроку перемещаться по огромному городу и делать всё, что душе угодно.

Задача Человека-паука — найти серийного убийцу Карнажа Киллера. Именно он убил Дэнниса Кэррадайна, который в свою очередь убил дядю Питера Паркера — Бена. Вместе с этим всем Человеку-пауку предстоит противостоять корпорации OsCorp, которая решила создать тюрьму для содержания преступников и нашего супергероя.

Marvel vs. Capcom: Infinite (2017)

Компания Capcom выпустила игру-кроссовер, в котором сразиться на арене предстоит супергероям и персонажам файтинга Street Fighter. По своей сути игровой процесс Marvel vs. Capcom: Infinite аналогичен другому проекту — Street Fighter X Tekken. Отличительная особенность файтинга — бои в составе два на два. Игрок может переключаться между членами команды в обычном режиме либо во время исполнения особых комбинаций. У каждого бойца есть так называемая "шкала энергии", которая заполняется в течение боя с каждым ударом. Как только энергия будет целиком заполнена, игрок сможет использовать суперприём.

Что же касается сюжета игры, то он начинается через 88 дней после слияния двух вселенных — Marvel и Capcom. Объединение вселенных стало возможным благодаря Камням Бесконечности. В итоге Мстители при поддержке героев из другой вселенной штурмуют Иксгард. Их задача — противостоять всё тому же Таносу. Marvel vs. Capcom: Infinite — лучший вариант для тех, кто хочет провести время за игрой со своими друзьями. Среди персонажей Marvel для игры доступны Альтрон, Гамора, Доктор Стрэндж, Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Человек-паук и многие другие.

Lego Marvel’s Avengers (2016)

Фото: © Traveller’s Tales

Ещё один отличный вариант погрузиться не только во вселенную Marvel, но и продолжить отношения конкретно с командой Мстителей. От всех вышеперечисленных игр она отличается своим визуальным исполнением — все локации и персонажи состоят из кубиков конструктора Lego. Приключенческая игра основана одновременно на нескольких фильмах Marvel: "Мстители", "Мстители: Эра Альтрона", "Первый мститель", "Первый мститель: Другая война", "Железный человек — 3" и "Тор-2: Царство тьмы".