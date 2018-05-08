На волне "Мстителей". Как вернуться во вселенную Marvel с джойстиком?
3 мая в российский прокат вышел долгожданный боевик о супергероях — "Мстители: Война бесконечности". Фильм стал настолько успешным, что даже без участия отечественного зрителя уже успел собрать в прокате более 800 миллионов долларов. Уверены, лента братьев Руссо настолько понравится поклонникам, что они захотят как можно больше времени провести во вселенной Marvel. По этому поводу мы составили подборку самых лучших игр про супергероев, которые позволят вам с головой окунуться в эпические поединки, но уже в роли полноценного участника — с джойстиком наперевес.
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Thor: God of Thunder (2011)
Фото: © Liquid Entertainment
На волне выхода фильма о Торе в 2011 году разработчики из студии Liquid Entertainment решили выпустить игру. Главный герой фильма — Тор, высокомерный и гордый бог грома. Его лишили своей силы и изгнали из Асгарда — одного из девяти миров. В основном главному герою, как и в соответствующей ленте, приходится сражаться с различными существами из скандинавской мифологии. Главное оружие Тора — молот Мьёльнир. Вместе с этим игрок может управлять элементами стихии. Среди них гром, молния и ветер. Среди врагов Тора можно выделить Локи, Суртура, Улика и Имира. При этом актёры Крис Хемсворт и Том Хиддлстон озвучили в игре персонажей, сыгранных ими в полнометражном фильме — Тора и Локи соответственно.
Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (2017)
Фото: © Telltale Games
Если вам не по душе всё время вести баталии с толпами врагов, то у студии Telltale Games есть отличное решение. Разработчики сделали упор на повествование, выпустив графическую приключенческую игру. Она основана на комиксах Marvel Comics и никакого отношения к фильмам, которые выходили с 2014 по 2017 год, не имеет. События игры разворачиваются на Земле, Нигде, Милане и других планетах.
В рамках Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series главные герои — Стражи Галактики — узнают о существовании могущественного артефакта "Горн Бесконечности". Его сила велика настолько, что он способен повлиять на всю Вселенную. У каждого героя команды есть свои причины для того, чтобы найти артефакт. Поиски осложнятся тем, что за предметом начинают охотиться злодеи: сначала сумасшедший титан Танос, а после Хэла и её помощники. Задача Стражей — опередить злодеев.
Deadpool (2013)
Фото: © High Moon
Сейчас Дэдпул — один из самых популярных супергероев из вселенной Marvel. Большая часть людей узнали о нём только несколько лет назад, после выхода одноимённого фильма, однако в игровой индустрии он засветился немного раньше. Разработчики из студии High Moon создали максимально сногсшибательный боевик, в котором нужно оперировать огромным количеством комбинаций клавиш и ударов. Как в комиксах и кино, Дэдпул разбивает четвёртую стену и общается с игроком напрямую во время прохождения сюжетной линии. Главный герой регулярно обсуждает, как хорошо игрок управляет им, а также рассказывает подробности своей личной жизни.
Сам же Дэдпул — бессмертный и безбашенный наёмник. Согласно сюжету, он хочет, чтобы о нём вышла видеоигра. В итоге Дэдпул угрожает разработчикам High Moon Studios расправой и в конечном счёте добивается своего. Первая работа Дэдпула — захват медиамагната Ченса Уайта, но Злыдень вместе с Арклайт и Вертиго уводит его прямо из-под носа нашего главного героя, после чего он совместно с Людьми Икс и Кэйблом начинает охоту на злодеев.
The Punisher (2005)
Фото: © Volition, Inc.
Одна из самых старых и лучших игр, связанных со вселенной комиксов Marvel. Это шутер от третьего лица, который изобилует жестокостью и нецензурной речью. Во время стычки с бандитами главный герой может допрашивать их, получая необходимую для продвижения по сюжету информацию, попутно пытая врагов. Делать это можно разными способами: избивать кулаками, проводить удушающие приёмы, угрожать расстрелом, а также пройтись лицом врага по полу. Помимо этого в игре есть места для проведения "специальных допросов", в которых противника можно допросить с использованием подручных средств: циркулярной пилы, аквариума с электрическими угрями или печи в крематории. Главный герой игры — Фрэнк Кастл. Он посвятил свою жизнь борьбе с преступностью. В итоге перед ним появляется серьёзная задача — найти и убить Паззла, обезображенного сына Говарда Сэйнта, который мечтает отомстить Кастлу за своё уродство. Помимо самого Карателя в игре встречаются и другие известные герои вселенной Marvel: Чёрная вдова, Железный человек, Ник Фьюри, Кингпин, Сорвиголова и другие.
The Amazing Spider-Man 2 (2014)
Фото: © Beenox
Студия Beenox проделала плодотворную работу и в своё время выпустила множество игр о Человеке-пауке. Всё это — в рамках сотрудничества с издательством Activision. На фоне всех остальных проектов The Amazing Spider-Man 2 выделяется наличием открытого мира, что позволяет игроку перемещаться по огромному городу и делать всё, что душе угодно.
Задача Человека-паука — найти серийного убийцу Карнажа Киллера. Именно он убил Дэнниса Кэррадайна, который в свою очередь убил дядю Питера Паркера — Бена. Вместе с этим всем Человеку-пауку предстоит противостоять корпорации OsCorp, которая решила создать тюрьму для содержания преступников и нашего супергероя.
Marvel vs. Capcom: Infinite (2017)
Фото: © Capcom
Компания Capcom выпустила игру-кроссовер, в котором сразиться на арене предстоит супергероям и персонажам файтинга Street Fighter. По своей сути игровой процесс Marvel vs. Capcom: Infinite аналогичен другому проекту — Street Fighter X Tekken. Отличительная особенность файтинга — бои в составе два на два. Игрок может переключаться между членами команды в обычном режиме либо во время исполнения особых комбинаций. У каждого бойца есть так называемая "шкала энергии", которая заполняется в течение боя с каждым ударом. Как только энергия будет целиком заполнена, игрок сможет использовать суперприём.
Что же касается сюжета игры, то он начинается через 88 дней после слияния двух вселенных — Marvel и Capcom. Объединение вселенных стало возможным благодаря Камням Бесконечности. В итоге Мстители при поддержке героев из другой вселенной штурмуют Иксгард. Их задача — противостоять всё тому же Таносу. Marvel vs. Capcom: Infinite — лучший вариант для тех, кто хочет провести время за игрой со своими друзьями. Среди персонажей Marvel для игры доступны Альтрон, Гамора, Доктор Стрэндж, Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Человек-паук и многие другие.
Lego Marvel’s Avengers (2016)
Фото: © Traveller’s Tales
Ещё один отличный вариант погрузиться не только во вселенную Marvel, но и продолжить отношения конкретно с командой Мстителей. От всех вышеперечисленных игр она отличается своим визуальным исполнением — все локации и персонажи состоят из кубиков конструктора Lego. Приключенческая игра основана одновременно на нескольких фильмах Marvel: "Мстители", "Мстители: Эра Альтрона", "Первый мститель", "Первый мститель: Другая война", "Железный человек — 3" и "Тор-2: Царство тьмы".
Всего в Lego Marvel’s Avengers присутствует 180 игровых персонажей. У каждого из них есть собственные уникальные способности. Помимо всего прочего, игроки могут собственноручно собирать персонажей — можно выбирать оружие, текстуру лица, глаза, шлем и многие другие элементы. Основное место действия — город Нью-Йорк, выполненный в открытом мире, что позволяет игрокам свободно передвигаться, разрушать самые различные объекты, а также выполнять дополнительные задания.