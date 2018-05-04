"Неиссякаемого вдохновения". Путин поздравил художника Шемякина с 75-летием

Российский президент Владимир Путин поздравил художника Михаила Шемякина с 75-летним юбилеем. Лидер страны пожелал скульптору здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Примите поздравления с 75-летием. Человек яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии, Вы никогда не шли лёгкими, проторёнными дорогами, а выбрали свой путь, достойный настоящего Мастера, — говорится в поздравительной телеграмме.