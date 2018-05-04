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Регион
Опубликовано 4 мая 2018, 12:39

"Неиссякаемого вдохновения". Путин поздравил художника Шемякина с 75-летием

Михаил Шемякин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Даничев

Михаил Шемякин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

Российский президент Владимир Путин поздравил художника Михаила Шемякина с 75-летним юбилеем. Лидер страны пожелал скульптору здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Примите поздравления с 75-летием. Человек яркого, самобытного таланта и огромной созидательной энергии, Вы никогда не шли лёгкими, проторёнными дорогами, а выбрали свой путь, достойный настоящего Мастера, — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер отмечает, что тонкое чувство эпохи и широта интересов позволяет Шемякину плодотворно работать.

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Янковская Ольга
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