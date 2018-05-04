Жириновский объяснил, почему депутаты не могут получать как водители и каменщики

Он посетовал, что во всём мире депутаты получают больше, чем российские народные избранники.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает невыполнимым законопроект о приравнивании зарплаты сенаторов и депутатов к средней по стране (35 тысяч рублей). По его словам, во всём мире депутаты получают больше, чем российские законодатели.

— Зарплату депутатам Госдумы определяет правительство, приравняв зарплату министров и депутатов. Если министр получает 300 тысяч, то и депутатам выплачивают 300 тысяч, — заявил парламентарий.

Более того, по словам Жириновского, если снижение зарплаты произойдёт, то Госдума наполнится представителями профессий, не требующих, на его взгляд, высокого уровня образования.

— Депутатский корпус обновится, здесь будут только каменщики, водители — и то они больше получают, чем 30 тысяч, — то есть люди, не имеющие высокого уровня образования и знаний, — отметил он.

Напомним, что авторы инициативы о приравнивании депутатских зарплат к средним по стране (лидер эсеров Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов) поясняют, что принятие такого законопроекта позволит "существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса".