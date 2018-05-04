Жириновский объяснил, почему депутаты не могут получать как водители и каменщики
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Он посетовал, что во всём мире депутаты получают больше, чем российские народные избранники.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает невыполнимым законопроект о приравнивании зарплаты сенаторов и депутатов к средней по стране (35 тысяч рублей). По его словам, во всём мире депутаты получают больше, чем российские законодатели.
— Зарплату депутатам Госдумы определяет правительство, приравняв зарплату министров и депутатов. Если министр получает 300 тысяч, то и депутатам выплачивают 300 тысяч, — заявил парламентарий.
Более того, по словам Жириновского, если снижение зарплаты произойдёт, то Госдума наполнится представителями профессий, не требующих, на его взгляд, высокого уровня образования.
— Депутатский корпус обновится, здесь будут только каменщики, водители — и то они больше получают, чем 30 тысяч, — то есть люди, не имеющие высокого уровня образования и знаний, — отметил он.
Напомним, что авторы инициативы о приравнивании депутатских зарплат к средним по стране (лидер эсеров Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов) поясняют, что принятие такого законопроекта позволит "существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса".
Как ранее сообщал Лайф, законопроект предусматривает также отмену для депутатов и сенаторов ряда "необоснованных привилегий". В частности, речь идёт о медицинском, санаторно-курортном, бытовом и пенсионном обеспечении.