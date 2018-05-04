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Опубликовано 4 мая 2018, 13:27

Сразу четыре игры попали в Мировой зал славы видеоигр

Количество важных для истории игровых проектов продолжает с каждым годом увеличиваться.

Фото: &copy;&nbsp;Square Co Ltd.&nbsp;Eidos Interactive&nbsp;

Фото: © Square Co Ltd. Eidos Interactive 

Национальный музей Стронга (Нью-Йорк) назвал победителей этого года. Речь идёт сразу о четырёх играх, которые будут размещены в Мировом зале славы видеоигр.

В этом году список "бессмертных творений" в игровой индустрии пополнили сразу четыре проекта. Речь идёт о Spacewar!, John Madden Football, Tomb Raider и Final Fantasy VII.

Победителей выбрали из 12 финалистов. Среди них были Asteroids, Call of Duty, Dance Dance Revolution, Half-Life, King's Quest, Metroid, Minecraft и Ms. Pac-Man. Для выбора победителей представители музея проводили публичное голосование, в рамках которого получили тысячи голосов более чем из 100 стран.

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Сергей Сурепин
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