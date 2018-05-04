Сразу четыре игры попали в Мировой зал славы видеоигр
Количество важных для истории игровых проектов продолжает с каждым годом увеличиваться.
Фото: © Square Co Ltd. Eidos Interactive
Национальный музей Стронга (Нью-Йорк) назвал победителей этого года. Речь идёт сразу о четырёх играх, которые будут размещены в Мировом зале славы видеоигр.
В этом году список "бессмертных творений" в игровой индустрии пополнили сразу четыре проекта. Речь идёт о Spacewar!, John Madden Football, Tomb Raider и Final Fantasy VII.
Победителей выбрали из 12 финалистов. Среди них были Asteroids, Call of Duty, Dance Dance Revolution, Half-Life, King's Quest, Metroid, Minecraft и Ms. Pac-Man. Для выбора победителей представители музея проводили публичное голосование, в рамках которого получили тысячи голосов более чем из 100 стран.