Сразу четыре игры попали в Мировой зал славы видеоигр

Национальный музей Стронга (Нью-Йорк) назвал победителей этого года. Речь идёт сразу о четырёх играх, которые будут размещены в Мировом зале славы видеоигр.

В этом году список "бессмертных творений" в игровой индустрии пополнили сразу четыре проекта. Речь идёт о Spacewar!, John Madden Football, Tomb Raider и Final Fantasy VII.