Шойгу обсудил с ливийским маршалом вопросы безопасности на Ближнем Востоке

В ходе переговоров стороны обсудили также вопросы борьбы с международным терроризмом.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе беседы, в частности, речь шла о разрешении кризисной ситуации в Ливии.

— Генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по видеоконференцсвязи с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, — отметили в министерстве.

Помимо того, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Северной Африке, а также вопросы борьбы с международным терроризмом.