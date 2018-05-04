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Регион
Опубликовано 4 мая 2018, 16:34

Шойгу обсудил с ливийским маршалом вопросы безопасности на Ближнем Востоке

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: &copy;Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: ©Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе переговоров стороны обсудили также вопросы борьбы с международным терроризмом.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе беседы, в частности, речь шла о разрешении кризисной ситуации в Ливии.

— Генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по видеоконференцсвязи с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, — отметили в министерстве.

Помимо того, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Северной Африке, а также вопросы борьбы с международным терроризмом.

Как писал Лайф, ранее Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Минобороны Франции.

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Майя Селезнёва
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