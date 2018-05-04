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Опубликовано 4 мая 2018, 15:34

В Твери мужчина украл диски для PlayStation 4 на 16 тысяч рублей

36-летний геймер подумал, что унести видеоигры из гипермаркета будет простой и гениальной идеей.

Фото: &copy; flickr/Chip Sillesa

Фото: © flickr/Chip Sillesa

Инцидент произошёл в одном из магазинов в Московском районе города Твери. После того как из магазина пропали диски на сумму 16 тысяч рублей, в полицию обратился директор ограбленного магазина.

На месте преступления следственно-оперативная группа провела опрос возможных свидетелей. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, опросила сотрудников магазина, а также обследовала территорию.

По горячим следам удалось задержать похитителя продукции. Им оказался житель Твери. Его доставили в отделение полиции — там он сознался в краже и отдал всё похищенное. Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.

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Сергей Сурепин
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