В Твери мужчина украл диски для PlayStation 4 на 16 тысяч рублей

Инцидент произошёл в одном из магазинов в Московском районе города Твери. После того как из магазина пропали диски на сумму 16 тысяч рублей, в полицию обратился директор ограбленного магазина.

На месте преступления следственно-оперативная группа провела опрос возможных свидетелей. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, опросила сотрудников магазина, а также обследовала территорию.