В Твери мужчина украл диски для PlayStation 4 на 16 тысяч рублей
36-летний геймер подумал, что унести видеоигры из гипермаркета будет простой и гениальной идеей.
Фото: © flickr/Chip Sillesa
Инцидент произошёл в одном из магазинов в Московском районе города Твери. После того как из магазина пропали диски на сумму 16 тысяч рублей, в полицию обратился директор ограбленного магазина.
На месте преступления следственно-оперативная группа провела опрос возможных свидетелей. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, опросила сотрудников магазина, а также обследовала территорию.
По горячим следам удалось задержать похитителя продукции. Им оказался житель Твери. Его доставили в отделение полиции — там он сознался в краже и отдал всё похищенное. Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.