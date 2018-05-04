Названа самая популярная мобильная игра

Мобильной версии PUBG хватило полутора месяцев для того, чтобы стать самой загружаемой в первом квартале 2018 года.

Компания Sensor Tower сообщила, что в первом квартале 2018 года самой загружаемой мобильной игрой стала PUBG Mobile. За проект отвечает компания Tencent.

По совокупным загрузкам игра опередила Subway Surfers и Candy Crush Saga. В магазине App Store она также заняла первую строчку (порядка 40 миллионов загрузок). В Google Play игра не вошла в топ-20.