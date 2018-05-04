Названа самая популярная мобильная игра
Фото: © Bluehole Studio, PUBG Corporation
Мобильной версии PUBG хватило полутора месяцев для того, чтобы стать самой загружаемой в первом квартале 2018 года.
Компания Sensor Tower сообщила, что в первом квартале 2018 года самой загружаемой мобильной игрой стала PUBG Mobile. За проект отвечает компания Tencent.
По совокупным загрузкам игра опередила Subway Surfers и Candy Crush Saga. В магазине App Store она также заняла первую строчку (порядка 40 миллионов загрузок). В Google Play игра не вошла в топ-20.
По квартальному доходу лидером стала другая игра Tencent — Honor of Kings. Мобильная PUBG не вошла в список самых кассовых игр. Прямой конкурент — Fortnite — заработал в пять раз больше, чем PUBG.