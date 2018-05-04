Володин сообщил, что Дума может рассмотреть кандидатуру премьера уже 8 мая

Процедура может быть запущена ещё 7 мая, если президент предложит кандидата в этот день.

Депутаты Государственной думы могут рассмотреть кандидатуру на пост премьер-министра уже на заседании 8 мая, если президент внесёт её 7 мая. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

— В Государственной думе на данный момент прорабатываются все возможные сценарии внесения кандидатуры на пост председателя Правительства РФ, исходя из норм Конституции и сложившейся практики, — отметил он. — Один из возможных вариантов внесения кандидатуры для дачи согласия на назначение председателя Правительства РФ — сразу после вступления в свои полномочия президента РФ Владимира Владимировича Путина 7 мая.

В этом случае профильный комитет до 15:00 7 мая должен будет внести на Совет Думы процедуру рассмотрения вопроса о кандидатуре премьера.

Уже в 16:00 может состояться встреча кандидата с фракцией "Единая Россия", затем с ЛДПР, на следующий день с КПРФ и СР. Заседание Госдумы по этому вопросу может начаться уже в 15:00 8 мая.