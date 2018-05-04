СМИ: В Госдуме готовятся к встрече с Медведевым как с кандидатом в премьеры
Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов
Согласно Конституции РФ, у президента есть две недели на выдвижение кандидатуры премьера, а парламенту даётся неделя на её рассмотрение.
Представители думских фракций готовятся к встрече с действующим российским премьером Дмитрием Медведевым как кандидатом на этот пост в новом правительстве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в парламенте страны.
— Фракции готовятся ко встрече именно с кандидатурой Медведева, — проинформировал собеседник.
Ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы могут рассмотреть кандидатуру на пост премьера уже на заседании 8 мая — то есть через день после инаугурации избранного президента Владимира Путина.
По словам председателя палаты Вячеслава Володина, в этом случае профильный комитет до 15:00 7 мая должен будет внести на Совет Думы процедуру рассмотрения вопроса о кандидатуре премьера.