СМИ: В Госдуме готовятся к встрече с Медведевым как с кандидатом в премьеры

Согласно Конституции РФ, у президента есть две недели на выдвижение кандидатуры премьера, а парламенту даётся неделя на её рассмотрение.

Представители думских фракций готовятся к встрече с действующим российским премьером Дмитрием Медведевым как кандидатом на этот пост в новом правительстве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в парламенте страны.

— Фракции готовятся ко встрече именно с кандидатурой Медведева, — проинформировал собеседник.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы могут рассмотреть кандидатуру на пост премьера уже на заседании 8 мая — то есть через день после инаугурации избранного президента Владимира Путина.