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Опубликовано 4 мая 2018, 19:26

СМИ: В Госдуме готовятся к встрече с Медведевым как с кандидатом в премьеры

Дмитрий Медведев. Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Астахов&nbsp;

Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов 

Согласно Конституции РФ, у президента есть две недели на выдвижение кандидатуры премьера, а парламенту даётся неделя на её рассмотрение.

Представители думских фракций готовятся к встрече с действующим российским премьером Дмитрием Медведевым как кандидатом на этот пост в новом правительстве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в парламенте страны.

— Фракции готовятся ко встрече именно с кандидатурой Медведева, — проинформировал собеседник.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы могут рассмотреть кандидатуру на пост премьера уже на заседании 8 мая — то есть через день после инаугурации избранного президента Владимира Путина.

По словам председателя палаты Вячеслава Володина, в этом случае профильный комитет до 15:00 7 мая должен будет внести на Совет Думы процедуру рассмотрения вопроса о кандидатуре премьера.

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Марина Калегина
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