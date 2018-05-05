Португалец поедет на ЧМ-2018 на велосипеде, чтобы помочь больным раком детям

20 июня болельщик намерен посетить игру между Португалией и Марокко, а на следующий день — отправиться домой.

Португалец Элдер Батишта, который работает в мэрии города Аленкер в 40 километрах от Лиссабона, отправится на ЧМ-2018 в Россию на велосипеде. Он намерен проехать всю Европу, преодолев в общей сложности 4700 километров, чтобы поддержать сборную своей страны.

Но главной целью мужчины является сбор денег для благотворительной организации Acreditar — Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, занимающейся оказанием помощи детям, больным раком.

Чтобы добраться до России, Батишта планирует за 45 дней проехать через Португалию, Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву и Латвию и к середине июня быть в посёлке Кратово Московской области, где будет располагаться база португальской сборной.

20 июня болельщик намерен посетить игру между Португалией и Марокко, а на следующий день — отправиться домой.

— Это не туристическая поездка. Я не хочу тратить деньги. Напротив, я хочу сделать все возможное, чтобы собрать деньги на ассоциацию, — приводит его слова РИА "Новости".