Толстой призвал "не играть в угадайку" по поводу кандидатуры премьера

Вице-спикер Госдумы выразил уверенность в том, что этот пост займёт достойный человек.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал дождаться решения президента по поводу кандидатуры премьер-министра РФ и не "играть в угадайку" по этому вопросу.

— Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, — это лишь домыслы, — отметил он. — И ни один эксперт — при всём моём уважении — на данный момент не может со стопроцентной уверенностью назвать фамилию главного кандидата на этот пост.

Толстой также выразил уверенность в том, что этот пост займёт достойный человек.