Толстой призвал "не играть в угадайку" по поводу кандидатуры премьера
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Вице-спикер Госдумы выразил уверенность в том, что этот пост займёт достойный человек.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал дождаться решения президента по поводу кандидатуры премьер-министра РФ и не "играть в угадайку" по этому вопросу.
— Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, — это лишь домыслы, — отметил он. — И ни один эксперт — при всём моём уважении — на данный момент не может со стопроцентной уверенностью назвать фамилию главного кандидата на этот пост.
Толстой также выразил уверенность в том, что этот пост займёт достойный человек.
Напомним, 7 мая состоится инаугурация президента России Владимира Путина. Предложение о кандидатуре премьера вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного главы государства. После этого даётся неделя на рассмотрение представленной кандидатуры.