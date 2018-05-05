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Регион
Опубликовано 5 мая 2018, 16:01

Толстой призвал "не играть в угадайку" по поводу кандидатуры премьера

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Вице-спикер Госдумы выразил уверенность в том, что этот пост займёт достойный человек.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал дождаться решения президента по поводу кандидатуры премьер-министра РФ и не "играть в угадайку" по этому вопросу.

— Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, — это лишь домыслы, — отметил он. — И ни один эксперт — при всём моём уважении — на данный момент не может со стопроцентной уверенностью назвать фамилию главного кандидата на этот пост.

Толстой также выразил уверенность в том, что этот пост займёт достойный человек.

Напомним, 7 мая состоится инаугурация президента России Владимира Путина. Предложение о кандидатуре премьера вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного главы государства. После этого даётся неделя на рассмотрение представленной кандидатуры.

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Майя Селезнёва
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