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Регион
Опубликовано 6 мая 2018, 04:32

"Порту" стал чемпионом Португалии по футболу в 28-й раз

Фото: &copy; Twitter/FC Porto&rlm;

Фото: © Twitter/FC Porto

Впервые клуб стал чемпионом в сезоне — 1934/35, а в последний раз он побеждал в 2013 году.

Футбольный клуб "Порту" досрочно стал чемпионом Португалии после того, как "Спортинг" и "Бенфика" сыграли вничью со счётом 0:0 в матче 33-го тура чемпионата страны.

"Порту" с 82 очками стал недосягаем для своих преследователей — "Спортинга" и "Бенфики", которые набрали по 78 очков.

При этом до конца турнира осталось два матча. В воскресенье "Порту" на своём поле примет "Фейренсе".

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Александра Вишнякова
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