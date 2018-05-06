"Порту" стал чемпионом Португалии по футболу в 28-й раз

Впервые клуб стал чемпионом в сезоне — 1934/35, а в последний раз он побеждал в 2013 году.

Футбольный клуб "Порту" досрочно стал чемпионом Португалии после того, как "Спортинг" и "Бенфика" сыграли вничью со счётом 0:0 в матче 33-го тура чемпионата страны.

"Порту" с 82 очками стал недосягаем для своих преследователей — "Спортинга" и "Бенфики", которые набрали по 78 очков.