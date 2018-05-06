СМИ: В Нигерии при нападении боевиков на деревню погибло более 40 человек

В нигерийском штате Кадуна при нападении боевиков на деревню были убиты по крайней мере 45 человек. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

Согласно данным агентства, в результате нападения были сожжены дома, а в число жертв боевиков входят женщины и дети.

Ни одна из действующих в Нигерии вооружённых группировок не взяла на себя ответственность за совершение нападения.