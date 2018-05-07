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Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 07:20

Disney вырезала нежелательную шутку из второй части "Дэдпула"

Кадр фильма "Дэдпул 2"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск

Райан Рейнольдс рассказал, что компания осталась недовольна первоначальным сценарием фильма.

Продюсер и сценарист второй части "Дэдпула" Райан Рейнольдс заявил, что ему пришлось отказаться от одной из многочисленных шуток. Причина — наставления новых владельцев студии Fox из Disney.

По словам Рейнольдса, который также играет главного героя фильма, впоследствии он решил, что отсутствие этой шутки в сценарии оказалось к лучшему. Звезда Голливуда не рассказывает, какой именно темы касалась шутка.

Напомним, премьера "Дэдпула-2" состоится в России уже 17 мая.

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Сергей Сурепин
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