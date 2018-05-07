Disney вырезала нежелательную шутку из второй части "Дэдпула"
Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск
Райан Рейнольдс рассказал, что компания осталась недовольна первоначальным сценарием фильма.
Продюсер и сценарист второй части "Дэдпула" Райан Рейнольдс заявил, что ему пришлось отказаться от одной из многочисленных шуток. Причина — наставления новых владельцев студии Fox из Disney.
По словам Рейнольдса, который также играет главного героя фильма, впоследствии он решил, что отсутствие этой шутки в сценарии оказалось к лучшему. Звезда Голливуда не рассказывает, какой именно темы касалась шутка.
Напомним, премьера "Дэдпула-2" состоится в России уже 17 мая.