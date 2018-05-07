В США установят трёхметровую бронзовую статую Робокопа

Денежные средства на создание новой статуи удалось собрать с помощью системы пожертвований.

В городе Детройт, США, установят бронзовую статую Робокопа. Именно в Детройте разворачивалось действие одноимённого фильма.

Высота статуи — более трёх метров. Фанаты фильма сами планировали бюджет. Всего удалось собрать порядка 70 тысяч долларов. Статую установят на площади около Научного центра штата Мичиган.