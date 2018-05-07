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Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 07:50

В США установят трёхметровую бронзовую статую Робокопа

Кадр фильма "Робокоп"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Робокоп"/ © Кинопоиск

Денежные средства на создание новой статуи удалось собрать с помощью системы пожертвований.

В городе Детройт, США, установят бронзовую статую Робокопа. Именно в Детройте разворачивалось действие одноимённого фильма.

Высота статуи — более трёх метров. Фанаты фильма сами планировали бюджет. Всего удалось собрать порядка 70 тысяч долларов. Статую установят на площади около Научного центра штата Мичиган.

Напомним, Робокоп — это киборг, созданный на базе нервной системы погибшего полицейского Алекса Мёрфи. Всего в оригинальной серии вышло три фильма (с 1987 по 1993 год).

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Сергей Сурепин
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