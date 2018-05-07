Стало известно, когда выйдет PlayStation 5

На этот раз правду решил выяснить Джейсон Шрайер, главный редактор известного среди геймеров издания Kotaku. Сейчас внутренние игровые студии Sony, которые отвечают за создание эксклюзивов, уже работают с PlayStation 5.

По информации Шрайера, игровую приставку представят в первой половине 2020 года. Приобрести её при этом можно только во второй половине года.