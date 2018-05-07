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Опубликовано 7 мая 2018, 09:04

Стало известно, когда выйдет PlayStation 5

В Сети продолжают ходить слухи о том, когда геймеры смогут насладиться игрой на новой консоли.

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

На этот раз правду решил выяснить Джейсон Шрайер, главный редактор известного среди геймеров издания Kotaku. Сейчас внутренние игровые студии Sony, которые отвечают за создание эксклюзивов, уже работают с PlayStation 5.

По информации Шрайера, игровую приставку представят в первой половине 2020 года. Приобрести её при этом можно только во второй половине года.

По словам разработчиков, окончательные версии SDK для создания игр под консоли Sony в свет выходят за год до презентации самой приставки. Это означает, что новая консоль не поступит в продажу в этом году, а также в первой половине будущего года.

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Сергей Сурепин
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