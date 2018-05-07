Состояние звезды "Игры престолов" выросло до шести миллионов долларов

Эмилия Кларк заработала на съёмках сериала целое состояние. Доходы актрисы серьёзно выросли.

31-летняя популярная актриса Эмилия Кларк подала официальные отчёты о своих доходах. В них указано, что состояние знаменитости за прошлый год выросло с 2,5 миллиона долларов до шести миллионов долларов.

Большую часть своего состояния она заработала на съёмках сериала "Игра престолов". Также Эмилия Кларк выступает лицом одного косметического бренда и часто снимается в рекламных кампаниях.