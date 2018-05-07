Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 09:43

Состояние звезды "Игры престолов" выросло до шести миллионов долларов

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Эмилия Кларк заработала на съёмках сериала целое состояние. Доходы актрисы серьёзно выросли.

31-летняя популярная актриса Эмилия Кларк подала официальные отчёты о своих доходах. В них указано, что состояние знаменитости за прошлый год выросло с 2,5 миллиона долларов до шести миллионов долларов.

Большую часть своего состояния она заработала на съёмках сериала "Игра престолов". Также Эмилия Кларк выступает лицом одного косметического бренда и часто снимается в рекламных кампаниях.

Ранее актрису номинировали на престижную премию "Эмми". Также у неё есть две номинации на премию Critics Choice TV Awards.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Эмилия Кларк
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar