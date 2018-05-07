Режиссёры "Мстителей" назвали бюджет новых фильмов

Братья Руссо решили закончить историю со спекуляциями на тему производственного бюджета новых "Мстителей".

По словам постановщиков Энтони и Джо Руссо, съёмки новых фильмов "Мстители" длились ровно год. Режиссёры рассказали, что в съёмочном процессе был двухнедельный перерыв.

Каждый съёмочный день стоил студии 300–450 тысяч долларов. Общие затраты на съёмки составили порядка 160–165 миллионов долларов. Достаточно больших денег стоило создание специальных эффектов. Также существенную сумму пришлось потратить на гонорары звёзд.