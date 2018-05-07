Мединский запретил выпускать 24 мая "Распрекрасного принца"

— Сразу пресекаю вопрос на тему мультфильмов. Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный фильм на эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката — два равнозначных продукта, и он будет мешать российскому кино. Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит, уйдёт на ту дату, которую предложит ему Министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно, — рассказал Мединский.