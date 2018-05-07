Мединский запретил выпускать 24 мая "Распрекрасного принца"
Кадр мультфильма "Распрекрасный принц"/ © Кинопоиск
Министерство культуры отдаёт предпочтение отечественному кинематографу. В этот день выходит "Садко".
24 мая в прокат не выйдет канадско-американский мультфильм "Распрекрасный принц". Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский. Это решение обосновано было правилами проката, а также интересами российского кино.
— Сразу пресекаю вопрос на тему мультфильмов. Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный фильм на эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката — два равнозначных продукта, и он будет мешать российскому кино. Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит, уйдёт на ту дату, которую предложит ему Министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно, — рассказал Мединский.
Ранее в Министерстве культуры предлагали прокатчикам "Вольга" и "Наше кино" договориться по поводу дат релизов двух мультфильмов, которые рассчитаны на семейный просмотр. На 24 мая запланированы были две ленты — "Распрекрасный принц" и "Садко" кинокомпании СТВ. В итоге эта дата осталась за "Садко".