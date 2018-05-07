Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 10:14

Мединский запретил выпускать 24 мая "Распрекрасного принца"

Кадр мультфильма "Распрекрасный принц"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Распрекрасный принц"/ © Кинопоиск

Министерство культуры отдаёт предпочтение отечественному кинематографу. В этот день выходит "Садко".

24 мая в прокат не выйдет канадско-американский мультфильм "Распрекрасный принц". Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский. Это решение обосновано было правилами проката, а также интересами российского кино.

— Сразу пресекаю вопрос на тему мультфильмов. Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный фильм на эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката — два равнозначных продукта, и он будет мешать российскому кино. Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит, уйдёт на ту дату, которую предложит ему Министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно, — рассказал Мединский.

Ранее в Министерстве культуры предлагали прокатчикам "Вольга" и "Наше кино" договориться по поводу дат релизов двух мультфильмов, которые рассчитаны на семейный просмотр. На 24 мая запланированы были две ленты — "Распрекрасный принц" и "Садко" кинокомпании СТВ. В итоге эта дата осталась за "Садко".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar