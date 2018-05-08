С фотографиями Геббельса и скорбью на лицах. Куда идут противники Дня Победы

Начнём с аксиом. День скорби в России — 22 июня. То есть скорбят люди, что вполне логично, в день начала войны, а день её окончания люди радостно отмечают. Это нормально — праздновать и радоваться, когда что-то плохое заканчивается. Аксиома номер два — День Победы в России равняется Пасхе. Страна отмечает победу над смертью, совершенно христианское "смертию смерть поправ" полностью относится к победе нашей страны над мировым монстром и, грубо говоря, инкарнацией дьявола.

Что до "Бессмертного полка", то тут всё вообще предельно просто: люди чтят память своих великих предков, отдают им дань памяти, чествуют их героизм и самоотверженность, гордятся ими. Гордиться своими родными вообще нормально, ненормально — не гордиться. Гордиться, конечно, не стоит, если ваш родственник, допустим, был полицаем или держал оборону на ташкентских фронтах (то есть сбежал от войны по поддельному бюллетеню в среднеазиатские республики СССР).

Почему наши самоназначенные "совести нации" призывают нас скорбеть в День Победы? Почему их охватывает такая тоска по баварскому и мужчинах в Hugo Boss с автоматами наперевес? Думаю, всё дело в Достоевском. Еще пару веков назад наш великий писатель достаточно точно и ёмко описал нашего отечественного либерала: "Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить". И понятно, что чистить хороший немецкий сапог куда как милее сердцу отечественного либерала, чем со своих налогов оплачивать пошив новых сапог для русского солдата. Это тоже не я выдумываю, это тоже Достоевский. "На вопрос: "а когда неприятель придёт, кто же нас защищать будет?" бунтующий лакей ответил: "В двенадцатом году было великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки".

#На9мая



Nasha Canada - Наша Канада



28 апреля



Вторая мировая закончилась в 1945. За это время проигравшие немцы и японцы успели превратить свои страны в экономический рай. Русские за это время успели 73 раза отпраздновать День Победы. — Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) 3 мая 2018 г.

Каждый День Победы отмеченный под властью этого оккупационного режима встречаешь не фейковым «бессмертным полком», а бессмертным текстом Александра Галича: «а над гробом встали мародёры и несут почетный караул». — Ivan Buben (@BubenIvan) 28 апреля 2018 г.

"На 9 мая в Москве запланирован разгон облаков". Облакам тоже нельзя проводить митинги, собрания и шествия. Можно только танкам. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) May 6, 2018

Очень легко провести аналогию между либералами, так сказать, идеологическими и либералами поближе к власти. Выступающие против Парада Победы и "Бессмертного полка" скорбят о том, что немец нас не покорил и не научил жить по-европейски. А возьмём, к примеру, Алексея Кудрина. У нас сейчас идёт экономическая война с Западом, и он, опять же, предлагает сдаться поскорее на милость победителю. Разницы никакой. Там "Тигры" и "Пантеры" были уж как-то поэстетичнее Т-35-85, сейчас господину Кудрину милее иностранные офшоры против наших лапотных инвестиций в собственную экономику.

Есть лишь одно более или менее логичное объяснение неприятию частью наших соотечественников традиции "Бессмертного полка" и празднования Дня Победы. Они до сих пор переживают о Третьем рейхе, который потеряли. Вполне возможно, их предкам обещали какие-то земли за предательство родины, может быть, должны были выделить рабов в услужение, может быть, ещё что-то материальное и крайне ценное. Хотя что для них вообще является ценностью? Хамон, безвиз и санкционный сыр?

Всё их мировоззрение заключается в потреблении. Гордость, радость, счастье, горе, всё перевернуто. Они гордятся чемоданом творога, радуются копчёной ноге свиньи, счастливы головке сыра, горюют из-за отсутствия турецкого помидора.

У большинства же людей, выходящих с "Бессмертным полком", радость вызывает победа их страны в войне на уничтожение. Они гордятся своими родными, которые сделали эту победу возможной, счастливы тому, что растят детей, и горюют обо всех погибших во время минуты молчания и 22 июня.

Попытки переврать нашу историю не прекращаются ни на минуту. Нам всем пытаются навязать чувство вины, постоянно рассказывают о том, что СССР был таким же плохим, как Третий рейх, аплодируют полякам, которые сносят памятники русским солдатам, освободившим Польшу, и повторяют мантру "трупами завалили", забывая, что геноцид на захваченных территориях организовали сами захватчики.

Обычно на подобные завывания хочется ответить грубым ругательством и вовсе забыть про оппонента, исключив его из списка адекватных собеседников. Но это слишком простой путь. Интереснее понять, с чем в принципе связана столь искренняя тяга нашего же с вами соотечественника к предательству и лизоблюдству, что толкает его на этот путь. Почему им так важно оставаться рабами, когда 73 года назад их же предки избавили их от этой участи?

Хотя, может, в этом и соль. Может быть, они просто настолько привыкли кому-то прислуживать и стелиться перед кем-то, что состояние свободы для них мучительно и вызывает реальную боль? Ведь как было бы прекрасно и просто жить, если бы цивилизованный Ганс указывал, куда идти и что делать, а ещё по воскресеньям можно было бы пить скисшее баварское. Чудо, а не жизнь была бы.