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Опубликовано 7 мая 2018, 11:30

Фестиваль "Звёздных войн" впервые провели в Ирландии в местах съёмок киносаги

Кадр фильма "Звёздные войны: Последние джедаи"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звёздные войны: Последние джедаи"/ © Кинопоиск

Главные места празднования — городки Баллиферритер, Портмаги, Баллинскеллигс, а также остров Валентия в графстве Керри.

Фестиваль, который посвящён киносаге "Звёздные войны", провели в прошедшие выходные на юго-западном побережье Ирландии. Эти места известны фанатам фильма — создатели саги остановили свой выбор на скалах Атлантики.

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Главные места празднования — городки Баллиферритер, Портмаги, Баллинскеллигс, а также остров Валентия в графстве Керри. Гости фестиваля были одеты в костюмы своих любимых персонажей саги. Они посетили мыс Сли-Хед.

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Именно здесь создатели саги создавали убежище для Люка Скайуокера. Сам же фестиваль получил название "Да прибудет с тобой Сила". Его проводят 4 мая. За последние годы эта дата приобрела неформальный статус всемирного дня "Звёздных войн".

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Сергей Сурепин
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