Фестиваль "Звёздных войн" впервые провели в Ирландии в местах съёмок киносаги
Кадр фильма "Звёздные войны: Последние джедаи"/ © Кинопоиск
Главные места празднования — городки Баллиферритер, Портмаги, Баллинскеллигс, а также остров Валентия в графстве Керри.
Фестиваль, который посвящён киносаге "Звёздные войны", провели в прошедшие выходные на юго-западном побережье Ирландии. Эти места известны фанатам фильма — создатели саги остановили свой выбор на скалах Атлантики.
Главные места празднования — городки Баллиферритер, Портмаги, Баллинскеллигс, а также остров Валентия в графстве Керри. Гости фестиваля были одеты в костюмы своих любимых персонажей саги. Они посетили мыс Сли-Хед.
Именно здесь создатели саги создавали убежище для Люка Скайуокера. Сам же фестиваль получил название "Да прибудет с тобой Сила". Его проводят 4 мая. За последние годы эта дата приобрела неформальный статус всемирного дня "Звёздных войн".