Фестиваль "Звёздных войн" впервые провели в Ирландии в местах съёмок киносаги

Главные места празднования — городки Баллиферритер, Портмаги, Баллинскеллигс, а также остров Валентия в графстве Керри.

Фестиваль, который посвящён киносаге "Звёздные войны", провели в прошедшие выходные на юго-западном побережье Ирландии. Эти места известны фанатам фильма — создатели саги остановили свой выбор на скалах Атлантики.

Главные места празднования — городки Баллиферритер, Портмаги, Баллинскеллигс, а также остров Валентия в графстве Керри. Гости фестиваля были одеты в костюмы своих любимых персонажей саги. Они посетили мыс Сли-Хед.